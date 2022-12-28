Экс-советник главы Пентагона: Patriot не поможет Украине избежать поражения

По словам Дугласа Макгрегора, самое большое, что смогут сделать данные ЗРК - точечно обезопасить наиболее значимые места.

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Американские зенитные ракетные комплексы Patriot не спасут Украину от поражения. Об этом заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. По его словам, самое большое, что смогут сделать данные ЗРК - точечно обезопасить наиболее значимые места.

«Я считаю, что поставки не приведут к серьезной эскалации», — отметил Макгрегор в эфире YouTube-канала Redacted.

Он также заявил, что у России есть опыт по противодействию подобным комплексам. По словам полковника, у Украины быстрее закончатся ракеты, чем они смогут нанести хоть какой-то ущерб противнику.

Макгрегор резюмировал, что Киев потерпит поражение в ближайшем будущем. Военная помощь со стороны НАТО не изменит ситуацию.

Напомним, недавно российский президент заявил, что поставки зенитных ракетных комплексов на Украину - это затягивание конфликта. По его словам, РФ сможет «пощелкать и Patriot».

Ранее США объявили о выделении нового масштабного пакета военной помощи Украине на сумму 1,85 миллиарда долларов, он включает одну батарею ЗРК Patriot, которые запрашивал Киев.