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Лавров: США отвергли возможность отправки своих специалистов по Patriot на Украину

Анна Касаткина
20:52 28.12.2022
Комплексы ПВО будут вводиться в действие в течение нескольких месяцев, пока украинские военные не освоят эту технологию, сказал министр со ссылкой на представителей США.
Лавров: США отвергли возможность отправки своих специалистов по Patriot на Украину
© Фото: MFA Russia via GlobalLookPress
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США «пространно объяснили» России, что не будут отправлять на Украину американских специалистов для работы с ЗРК Patriot. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

По его словам, по остающимся дипломатическим каналам Москва поинтересовалась у Вашингтона, означает ли решение передать Украине ПВО Patriot присутствие американских специалистов, учитывая сложность комплексов в использовании.

«Нам достаточно пространно объясняли, что этого не планируется, что именно потому что американцы не хотят и не будут воевать напрямую против России», — сказал Лавров в эфире программы «Большая игра» на Первом канале.

Он добавил, что, как заверили представители США, комплексы ПВО будут вводиться в действие в течение нескольких месяцев, пока украинские военные не освоят эту технологию.

ЗРК Patriot вошли в новый пакет военной помощи США Украине на $1,8 млрд. Ранее о том, что Киеву потребуется несколько месяцев для освоения этих комплексов ПВО, заявили в Пентагоне.

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