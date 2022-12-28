Без оружия, но с флагами: как сербы перекрыли въезд в Косово на КПП «Мердаре»

Сербы уже сутки дежурят на баррикаде недалеко от контрольно-пропускного пункта.

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Россия внимательно следит за ситуацией вокруг Косово и поддерживает Белград в его действиях. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. В последние часы стало известно об освобождении из-под стражи одного из сербов-полицейских, задержанных косовским властями. Именно это в начале декабря привело к обострению на границе — десятки протестующих начали возводить баррикады.

Сербы уже сутки дежурят на баррикаде в приграничном Мердаре — вынужденные переселенцы из Косово, бежали оттуда из-за притеснений албанцев. У многих остались друзья и родные за демаркационной линией. Баррикада своего рода акция поддержки. Люди показывают, что несмотря ни на что готовы поддерживать своих соотечественников.

Баррикада простая — из трактора и крытого фургона, для надежности они связаны между собой. Однако этого достаточно, чтобы закрыть трассу на Приштину. Дежурят в основном мужчины — без оружия, но с флагами. Днем на посту около семи градусов, но ночью температура опускается до ноля.

Сербы готовы провести на баррикаде даже Новый год, отметить праздник, как они сказали, на свежем воздухе. На костре будут варить глинтвейн, а елку срубят в ближайшем лесу.

Президент Сербии Александр Вучич на днях поднял уровень боеготовности сербской армии на максимум. К границе была переброшена военная техника, в том числе, дальнобойная артиллерия, а министр обороны и глава Генштаба отправились в приграничный гарнизон. Сербы в Мердаре следят за новостями.

«Мы здесь из-за проблем с Косово, у меня там сестра жила, ей пришлось бежать в Черногорию. То, как люди там в Косово живут, жизнью назвать нельзя. Мы тут ради них остаемся до конца», — говорит местный житель Милосав Куйич.

КПП Мердаре находится в двух километрах от перекрытого участка дороги и является одним из главных пунктов проезда в Косово. На нем непривычно пусто, приштинские власти перекрыли контрольно-пропускной пункт.

Ситуация на границе между Сербией и Косово начала накаляться после ареста бывшего косовского полицейского, этнического серба, Деяна Пантича. Всего с 10 декабря косовские власти задержали троих бывших полицейских сербского происхождения. Ранее некоторые из них демонстративно сложили с себя полномочия, отказавшись подчиняться приказам из Приштины.

Требование освободить их стало основным лозунгом, под которым сплотились сербы приграничных регионов. Появился первый результат — Деян Пантич из Косовска-Митровицы отпущен до 9 января под домашний арест.