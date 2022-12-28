Исполнить детские мечты: как проходит предновогодняя акция «Елка желаний» в ВС РФ

За пять лет существования акции «Елка желаний» исполнились мечты более чем 60 тысяч детей.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В преддверии Нового года главнокомандующие российскими войсками взялись исполнить самые заветные детские мечты. На «Елке желаний» десятки шаров с записками от малышей и подростков, которые воспитываются в многодетных семьях и семьях участников спецоперации. Кто-то хочет получить к празднику игрушку, а кто-то сесть за штурвал боевого самолета. Но для наших военных нет ничего невозможного. В этом убедился Виталий Никулин.

Десятилетний Даниил и восьмилетняя Ярослава из Подмосковья воспитываются в семье военных. Мама служит психологом. А папа - сейчас в зоне специальной военной операции. Дети очень ждут его домой, а пока стараются равняться на отца.

В преддверии нового года российские Вооруженные силы исполняют желания тысяч детей участников специальной военной операции. У каждого рода войск - свои подопечные. Заказ маленьких саперов берется выполнить Николо-Урюпинский учебный центр инженерных войск. И даже в главном гарнизоне РВСН в подмосковной Власихе находят время, чтобы исполнить детские новогодние желания.

Командующий РВСН Сергей Каракаев и его заместители обязательно передадут Деду Морозу открытки с самыми сокровенными желаниями: динозавр, танк на радиоуправлении, кукла, акварельный набор… Все они обязательно сбудутся, и подарки вскоре придут. Еще до Нового года. А пока поздравляют подшефные ракетным войскам детские дома.

Сбывается мечта маленького Миши из Санкт-Петербурга. Он за рулем настоящего военного бронетранспортера. В воинской части ВМФ ему удалось и это, и многое другое.

Игрушку с желанием мальчика снял главком ВМФ Николай Евменов. На исполнении одной мечты адмирал не остановился. Дальше - больше. Денис Седов и Коля Путянин из Москвы и Московской области очень попросили «попробовать себя в качестве военных летчиков». На аэродроме морской авиации их уже ждут и Дед Мороз, и «Чебурашка» - Ан-72.

Благодаря Всероссийской акции «Елка желаний» чудеса случаются. Даниил и Ярослава из Подмосковья наконец почувствовали себя саперами и подружились со служебными собаками. И это только одна страница в этой предновогодней сказке. За пять лет существования акции «Елка желаний» исполнились мечты более чем 60 тысяч детей.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов