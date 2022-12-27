В главном гарнизоне РВСН прошла благотворительная акция «Елка желаний»

В «Елке желаний» также приняли участие командование и военнослужащие объединений и соединений РВСН, расположенных от Тверской до Иркутской областей.

© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ

В Ракетных войсках стратегического назначения проходит ежегодная благотворительная акция «Елка желаний». В главном гарнизоне РВСН - подмосковной Власихе - командующий данным родом войск ВС РФ генерал-полковник Сергей Каракаев и его заместители исполнили новогодние пожелания детей со всей России.

Каракаев снял с новогодней елки открытку 6-летнего Саши. Мальчик мечтал получить радиоуправляемый танк, который он и получил в предновогоднюю неделю.

«В Новый год желания сбываются. Танк будет обязательно. С Новым годом!» - сказал командующий РВСН.

В «Елке желаний» также приняли участие командование и военнослужащие объединений и соединений РВСН, расположенных от Тверской до Иркутской областей. В рамках акции более тысячи детей из многодетных семей, участников специальной военной операции, а также стратегических ракетчиков, заступающих в новогоднюю ночь на боевое дежурство, получили подарки.

Кроме того, с участием Деда Мороза и Снегурочки было организовано поздравление воспитанников подшефных детских домов в Тейковском (Ивановская область), Бологовском (Тверская область) и Барнаульском ракетных соединениях.

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу также принял участие в благотворительной акции в Национальном центре управления обороной (НЦУО) РФ. Глава российского оборонного ведомства снял с елки, украшенной письмами с новогодними желаниями детей со всей страны, открытку 13-летней Дарьи из Удмуртской Республики. В своем послании девочка просила подарить ей защитный шлем летчика и посмотреть с трибун Красной площади Парад Победы 9 мая. Сергей Шойгу пригласил Дарью в Москву 9 мая на Парад Победы. В новогодние праздники девочке подарят защитный шлем летчика, который будет доставлен в город Ижевск.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.