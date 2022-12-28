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«Ты мне сказал, что я нанес тебе травму»: футболист Симонян обратился к Пеле

Сергей Лебедев
16:38 28.12.2022
Советский спортсмен вспомнил встречу с бразильцем на мундиале в Швеции в 1958 году и перед чемпионатом мира 2018 года.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Советский футболист и тренер Никита Симонян записал видеобращение к трехкратному чемпиону мира Пеле. Он вспомнил встречу с бразильцем на мундиале в Швеции в 1958 году и перед чемпионатом мира 2018 года.

«С большой горечью узнал, что ты тяжело болен, но, зная твой характер великого мастера и, конечно, волевого человека, нет сомнений, что ты должен превозмочь эту болезнь. Я вспоминаю не только 58-й год, когда мы встречались на футбольных полях в Швеции, но вспоминаю встречу в Москве, перед чемпионатом мира. Ты мне тогда сказал, что я нанес тебе травму. В самом деле, наверное, я пришел, хотя это не мое амплуа, в свою штрафную площадку и нанес травму величайшему из великих - Пеле», - сказал Симонян.

Он также пожелал легендарному футболисту побороть болезнь.

«В тебе всегда потрясало, что ты не только великий из великих, но и просто настоящий большой человек и мое пожелание, чтобы ты перенес эту болезнь. Знай одно - мы были всегда с тобой и остаемся с тобой. Ты был всегда великим Пеле, великим и останься. Здоровья тебе, счастья и, конечно, стремления превозмочь эту проклятую болезнь», - добавил Симонян.

Напомним, что всемирно известный футболист был госпитализирован 29 ноября. Предстояло скорректировать курс химиотерапии в лечении онкологического заболевания прямой кишки и лечения респираторной инфекции.

В декабре стало известно, что врачи прекратили химиотерапию Пеле. У 82-летнего чемпиона выявили метастазы в легких, печени и кишечнике. А недавно появилось сообщение о том, что Пеле попрощался с близкими.

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