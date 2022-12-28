Ким Чен Ын поставил задачи по наращиванию военного потенциала КНДР в 2023 году

По мнению лидера Северной Кореи, это необходимо ввиду провокационной обстановки на Корейском полуострове.

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Ким Чен Ын поставил задачи по укреплению военного потенциала Северной Кореи в 2023 году. Соответствующее заявление было сделано им в докладе шестого пленума Центрального комитета Трудовой партии Кореии (ЦК ТПК).

«Намечены новые главные цели укрепления оборонной мощи, которых в 2023 году надо достичь динамичной борьбой ответ на многостороннее изменение ситуации», - цитирует слова северокорейского лидера ТАСС.

Кроме этого, Ким Чен Ын в своем докладе проанализировал ситуацию в регионе и мире, на основе чего изложил принципы внешней политики и направления «борьбы с противниками».

По его мнению, руководство Северной Кореи должно существенно изменить свои подходы к работе для выполнения новых задач.

Данное заявление Ким сделал во второй день пленума ЦК ТПК. Ожидается, что мероприятие продлится еще несколько дней.

Ситуация на Корейском полуострове на текущей недели остается весьма напряженной. В понедельник южнокорейское информагентство Yonhap сообщило о вторжении дронов КНДР в воздушное пространство Южной Кореи. Данное происшествие в разговоре со «Звездой» прокомментировал востоковед МГИМО Александр Воронцов, который заявил, что эскалации в регионе способствуют Сеул, Пхеньян и Вашингтон.