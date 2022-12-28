В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Ким Чен Ын поставил задачи по наращиванию военного потенциала КНДР в 2023 году

Семен Лавров
01:52 28.12.2022
По мнению лидера Северной Кореи, это необходимо ввиду провокационной обстановки на Корейском полуострове.
Ким Чен Ын поставил задачи по наращиванию военного потенциала КНДР в 2023 году
© Фото: KCNA, XinHua, Globallookpress
Читайте нас на:

Ким Чен Ын поставил задачи по укреплению военного потенциала Северной Кореи в 2023 году. Соответствующее заявление было сделано им в докладе шестого пленума Центрального комитета Трудовой партии Кореии (ЦК ТПК).

«Намечены новые главные цели укрепления оборонной мощи, которых в 2023 году надо достичь динамичной борьбой ответ на многостороннее изменение ситуации», - цитирует слова северокорейского лидера ТАСС.

Кроме этого, Ким Чен Ын в своем докладе проанализировал ситуацию в регионе и мире, на основе чего изложил принципы внешней политики и направления «борьбы с противниками».

По его мнению, руководство Северной Кореи должно существенно изменить свои подходы к работе для выполнения новых задач.

Данное заявление Ким сделал во второй день пленума ЦК ТПК. Ожидается, что мероприятие продлится еще несколько дней.

Ситуация на Корейском полуострове на текущей недели остается весьма напряженной. В понедельник южнокорейское информагентство Yonhap сообщило о вторжении дронов КНДР в воздушное пространство Южной Кореи. Данное происшествие в разговоре со «Звездой» прокомментировал востоковед МГИМО Александр Воронцов, который заявил, что эскалации в регионе способствуют Сеул, Пхеньян и Вашингтон.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
20:26 В стране и мире
Стоимость нефти пошла вверх после указа Путина о спецмерах в связи с потолком цен
19:46 В стране и мире
Указ Путина запрещает поставки нефти при использовании потолка цен в контрактах
17:03 В стране и мире
Росавиация направила запрос Сирии о гарантиях безопасности полетов
16:37 В стране и мире
Видео
Экс-сенатора Арашукова и его отца приговорили к пожизненному заключению
16:28 В стране и мире
Видео
Мишустин анонсировал проверки использования средств, выделяемых на спецоперацию
Популярное
Видео
«Огурчиков пришлешь?»: Путин позвонил девочке из Запорожской области
Видео
«Звезда» покажет новогодний концерт из Донбасса
В палате Саакашвили провели обыск
Видео
Новогоднее волшебство: «Звезда» исполнит мечту детей из Донбасса спеть со знаменитостями
Видео
Школа, госпиталь, храм: как прошла поездка Ксении Шойгу в Донбасс
В Кремле рассказали о планах Путина на Рождество
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.