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Спираль напряженности: эксперт объяснил усиление конфронтации между Пхеньяном и Сеулом

Ян Брацкий
07:03 27.12.2022
По мнению востоковеда МГИМО Александра Воронцова, снизить градус напряженности мешает нежелание сторон идти на политические уступки и отсутствие взаимоприемлемых переговорных позиций.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Han Yan, Xinhua, GlobalLookPres
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Ситуация на корейском полуострове идет по пути эскалации, чему попеременно способствуют Сеул, Вашингтон и сам Пхеньян. Об этом в беседе со «Звездой» рассказал завотделом Кореи и Монголии ИВ РАН, доцент кафедры востоковедения МГИМО МИД России Александр Воронцов.

«КНДР демонстрирует свою решимость, но в адрес США. Руководство Северной Кореи пришло к выводу, что от администрации Байдена ожидать содержательного диалога не приходится. Белый дом нацелен на усиление санкций, а не на переговорный процесс, где бы учитывались законные интересы сторон. Север больше не видит необходимости соблюдать добровольный мораторий на испытание ракет высокой дальности. Этот год был отмечен огромным количеством пусков со стороны КНДР», - рассказал Воронцов.

Со стороны официальных Сеула и Вашингтона активно продвигается конфронтационная повестка, отметил он. Установка - вести дела с Пхеньяном с позиции силы, давления и санкций.

«США и Южная Корея вернулись к позиции, что они будут вести диалог с КНДР, только если она пойдет на ядерное разоружение и предпримет практические шаги по сокращению своего потенциала. Ситуация идет по спирали роста напряженности. Три стороны демонстрируют непреклонность, жесткость и неуступчивость. Со всех сторон идет нагнетание напряженности, которая выливается в конкретные эпизоды», - подчеркнул эксперт.

.Напомним, накануне стало известно о массовом запуске северокорейских беспилотников, которые якобы пересекли воздушное пространство Южной Кореи и долетели до окраин Сеула. Для перехвата БПЛА в воздух были подняты южнокорейские истребители и вертолет. Также авиационные власти приостановили работу гражданских аэропортов.

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