В стране и мире Yonhap сообщило о вторжении дронов КНДР в воздушное пространство Южной Кореи Ян Брацкий Ранее стало известно о крушении южнокорейского легкого реактивного штурмовика KA-1 национальных ВВС на северо-востоке страны. © Фото: Michael Kuenne, KeystonePressAgency, GlobalLookPress Читайте нас на: Южнокорейские истребители и ударные вертолеты были подняты на перехват нескольких беспилотников, пересекших границу со стороны Северной Кореи. О происшествии сообщает агентство Yonhap. Кроме того, утверждается, что военные Южной Кореи произвели предупредительные выстрелы по вторгнувшемуся в воздушное пространство страны северокорейскому БПЛА. Ранее стало известно о крушении южнокорейского легкого реактивного штурмовика KA-1 национальных ВВС на северо-востоке страны. В кабине штурмовика находились двое летчиков, которые существенно не пострадали. Сейчас они доставлены в больницу, где их осматривают медики. На месте крушения КА-1 работают эксперты, которым предстоит установить истинные причины происшествия. Экспертное мнение и аналитика