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Yonhap сообщило о вторжении дронов КНДР в воздушное пространство Южной Кореи

Ян Брацкий
10:57 26.12.2022
Ранее стало известно о крушении южнокорейского легкого реактивного штурмовика KA-1 национальных ВВС на северо-востоке страны.
Yonhap сообщило о вторжении дронов КНДР в воздушное пространство Южной Кореи
© Фото: Michael Kuenne, KeystonePressAgency, GlobalLookPress
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Южнокорейские истребители и ударные вертолеты были подняты на перехват нескольких беспилотников, пересекших границу со стороны Северной Кореи. О происшествии сообщает агентство Yonhap.

Кроме того, утверждается, что военные Южной Кореи произвели предупредительные выстрелы по вторгнувшемуся в воздушное пространство страны северокорейскому БПЛА.

Ранее стало известно о крушении южнокорейского легкого реактивного штурмовика KA-1 национальных ВВС на северо-востоке страны. В кабине штурмовика находились двое летчиков, которые существенно не пострадали. Сейчас они доставлены в больницу, где их осматривают медики. На месте крушения КА-1 работают эксперты, которым предстоит установить истинные причины происшествия.

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