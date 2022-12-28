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Точка кипения: сербы назвали условия снятия баррикад в Косово и Метохии

Катарина Лане
14:31 28.12.2022
Сербы заявили, что снимут баррикады только после того, как косовские власти прекратят террор в их отношении, отпустят задержанных полицейских и выведут спецназ.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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В Сербии протестующие заблокировали въезд в Косово и Метохию через пропускной пункт Мердаре, расположенный на востоке. Два десятка жителей выставили у КПП грузовики и тракторы с сербскими триколорами. Тем самым они хотят поддержать соотечественников, которые строят баррикады на севере автономного края.

«Мы сделали это в поддержку сербов Косово и Метохии, которые поставили баррикады на севере Митровицы и протестуют против запрета на свободу передвижения, против ареста четверых полицейских властями непризнанной республики Косово. Косово - это территория Сербии и мы спонтанно все здесь собрались в поддержку тех людей <...> Мы требуем от ООН согласно резолюции 1244 обеспечить свободу и демократические права нашим людям и прекратить террор косовских властей в отношении сербов», - заявила жительница села Мердаре Андрия Лукич.

Несмотря на мороз, люди остаются на своих местах и греются у костра. К ним прибегают дети, а жены приносят из дома горячий чай и еду. КПП Мердаре находится в двух километрах от баррикады, которая парализовала участок дороги, связывающей главный город юга Сербии Бейниш и столицу самопровозглашенной республики Косово Приштину, куда на время праздников албанцы возвращаются домой.

Накануне стало известно, что сербская армия была приведена в полную боеготовность по приказу президента страны Александра Вучича. Сербы готовятся защищать свои национальные интересы, суверенитет страны и предотвращать террор против своих соотечественников, где бы они не находились, заявил Министр обороны Милош Вулевич.

Напомним, что ситуация в Косове обострилась шестого декабря, когда спецназ непризнанной республики при поддержке патрулей миссии ЕС приступил к захвату помещений избирательных комиссий на севере Косово и Метохии. Два дня спустя сотни полицейских из Косово заблокировали на бронеавтомобилях северную часть Косовска-Митровицы. Десятого декабря косовские силовики арестовали экс-полицейского - серба Деяна Пантича. Сербы в знак протеста вышли на улице и перекрыли движение на некоторых магистралях.

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