Pink: Запад выдвинул Вучичу ультиматум по ситуации в Косово

По данным телеканала, за этим стоят дипломаты Германии, Великобритании, Италии, США и Франции.

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Западные дипломаты потребовали от президента Сербии Александра Вучича убрать баррикады на севере непризнанного Косова в течение суток. В противном случае косовский премьер Альбин Курти получит право на применение силовых действий в отношении проживающих в регионе сербов. Об этом этом заявил телеканал Pink со ссылкой на свой источник.

По его данным, за этим стоят страны «Квинты». В данную группу входят Германия, Великобритания, Италия, США и Франция.

Ранее стало известно, что начальник Генштаба Сербии Милан Мойсилович направился в приграничный с Косово населенный пункт - Рашка после совещания военного руководства республики с Александром Вучичем. Срочная отправка сербского генерала к границе обусловлена поступившей информацией о начале стрельбы на севере Косово.