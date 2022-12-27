Юрист перечислил самые популярные способы телефонного и онлайн-мошенничества

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Чаще других в уходящем году телефонные злоумышленники использовали ситуационные, традиционные и высокотехнологичные способы мошенничества. Об этом рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев.

«Ситуационное телефонное мошенничество связано с происходящими в обществе событиями, явлениями и тенденциями. Например, обман при реализации ушедших из России брендов одежды, электроники и мебели, мошеннические схемы, связанные с частичной мобилизацией, мошенничество в праздничные дни, сбор средств на оказание помощи беженцам и иным нуждающимся людям», - объяснил специалист в беседе с RT.

Большинство кол-центров мошенников находятся за границей. Как правило, злоумышленники звонят из Западной Украины, Польши, Германии и других стран. Это существенно затрудняет их поиск.

Разговор ведут настоящие специалисты, прошедшие обучение. Для обмана россиян используются апробированные сценарии. В традиционные способы мошенничества постоянно добавляются нюансы, например, высокотехнологические методы, уточнил юрист.

«Сегодня мошенники могут смоделировать разговор по мессенджеру с хорошо знакомым жертве человеком, направить сообщение с просьбой перезвонить по указанному номеру, при этом после соединения долго никто не отвечает, а в это время со счета телефона списываются все деньги», - уточнил Соловьев.

Самое главное правило, сказал он, не отвечать на звонки с незнакомых номеров и никогда не спешить с принятием решения. Злоумышленники часто ставят свою жертву в ситуацию временного цейтнота, когда необходимо реагировать немедленно. В этом случае нужно прервать разговор, подумать и все тщательно взвесить.

Ранее стало известно, что телефонные мошенники переключились с пенсионеров и ветеранов на раненых участников спецоперации. Они представляются агентами страховых компаний, так как знают, что военные, пострадавшие на поле боя, имеют право на выплаты. В полиции уже несколько заявлений от людей, которые лишились всех своих сбережений.