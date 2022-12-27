В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Юрист перечислил самые популярные способы телефонного и онлайн-мошенничества

Ян Брацкий
09:12 27.12.2022
Мошенники звонят из-за границы и постоянно изобретают новые способы обмана доверчивых россиян.
Юрист перечислил самые популярные способы телефонного и онлайн-мошенничества
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
Читайте нас на:

Чаще других в уходящем году телефонные злоумышленники использовали ситуационные, традиционные и высокотехнологичные способы мошенничества. Об этом рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев.

«Ситуационное телефонное мошенничество связано с происходящими в обществе событиями, явлениями и тенденциями. Например, обман при реализации ушедших из России брендов одежды, электроники и мебели, мошеннические схемы, связанные с частичной мобилизацией, мошенничество в праздничные дни, сбор средств на оказание помощи беженцам и иным нуждающимся людям», - объяснил специалист в беседе с RT.

Большинство кол-центров мошенников находятся за границей. Как правило, злоумышленники звонят из Западной Украины, Польши, Германии и других стран. Это существенно затрудняет их поиск.

Разговор ведут настоящие специалисты, прошедшие обучение. Для обмана россиян используются апробированные сценарии. В традиционные способы мошенничества постоянно добавляются нюансы, например, высокотехнологические методы, уточнил юрист.

«Сегодня мошенники могут смоделировать разговор по мессенджеру с хорошо знакомым жертве человеком, направить сообщение с просьбой перезвонить по указанному номеру, при этом после соединения долго никто не отвечает, а в это время со счета телефона списываются все деньги», - уточнил Соловьев.

Самое главное правило, сказал он, не отвечать на звонки с незнакомых номеров и никогда не спешить с принятием решения. Злоумышленники часто ставят свою жертву в ситуацию временного цейтнота, когда необходимо реагировать немедленно. В этом случае нужно прервать разговор, подумать и все тщательно взвесить.

Ранее стало известно, что телефонные мошенники переключились с пенсионеров и ветеранов на раненых участников спецоперации. Они представляются агентами страховых компаний, так как знают, что военные, пострадавшие на поле боя, имеют право на выплаты. В полиции уже несколько заявлений от людей, которые лишились всех своих сбережений.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
08:48 В стране и мире
Лавров оценил заявления об «обезглавливающем ударе» по Кремлю
05:55 В стране и мире
Видео
Школа, госпиталь, храм: как прошла поездка Ксении Шойгу в Донбасс
06:40 В стране и мире
Видео
Восемь лет риска: кадры работы спасателей и пожарных под обстрелами боевиков в Донбассе
20:18 В стране и мире
Видео
«Звезда» покажет новогодний концерт из Донбасса
17:17 В стране и мире
Видео
Новогоднее волшебство: «Звезда» исполнит мечту детей из Донбасса спеть со знаменитостями
Популярное
Видео
Новогоднее волшебство: «Звезда» исполнит мечту детей из Донбасса спеть со знаменитостями
Видео
Лукашенко предрек самый удачный и счастливый год
Видео
СК России показал кадры с места убийства матерью трех детей в Екатеринбурге
В Кремле рассказали о планах Путина на Рождество
Financial Times отметила успешные действия генерала Суровикина в зоне спецоперации
Видео
Ад для украинских боевиков: кадры работы ТОС-1А «Солнцепек» на Артемовском направлении
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.