Грязные деньги: как кибермошенники обманывают раненых участников спецоперации

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Телефонные мошенники переключились с пенсионеров и ветеранов на раненых участников спецоперации. Они представляются агентами страховых компаний, так как знают, что военные, пострадавшие на поле боя, имеют право на выплаты. В полиции уже несколько заявлений от людей, которые лишились всех своих сбережений.

«Сто двадцать восемь тысяч у меня сняли. Девятьсот семнадцать рублей — на кофе оставили», — говорит житель Москвы Ганипа Джааев.

Свист пуль и взрывы снарядов для рядового Джааева позади — в столицу с передовой он вернулся с контузией и повреждениями грудной клетки. Не успел мужчина прийти в себя — попался на удочку мошенников. Ему позвонили, представились сотрудниками банка из отдела страхования.

«Говорят — сейчас мы вам отправим шестизначный номер, вы подтвердите, что вы получили страховку по ранению. И, так как мне было плохо, я без задних мыслей. Кто знает, что я должен страховку получить? Я сказал шестизначный код», — рассказывает военный.

Почти сразу после этого Джааев зашел в мобильный банк. Вместо пополнения мужчина обнаружил, что со счета исчезли почти все средства. Позвонил в банк, но там сказали, что не могут остановить операции. Теперь военный, которому предстоит пройти курс реабилитации в столице, даже не может снять жилье. Ему помогает знакомая.

«Он сейчас у меня живет. По доверенности я и в банк ездила, и в полицию тоже. А как можно не помогать? Обязательно надо помогать», — отмечает Галина Воронина.

У пострадавшего сохранился номер, с которого звонили аферисты. Пробуем набрать. Желание вести диалог у мошенников присутствует только пока вы им нужны — номер недоступен.

Как правило, базы данных аферисты берут из интернета, представиться могут кем угодно — не только сотрудниками банка, но и работниками Следственного комитета, Пенсионного фонда. Само слово «страховка» уже вызывает доверие.

«Страховая компания никаких кодов, конечно, не присылает. Она может напомнить клиенту, что у заканчивается договор... Никаких дальше информационных сообщений или каких-то ссылок, куда зайти и куда платить, этого, конечно, никогда страховой компанией не будет сделано», — объяснят вице-президент Всероссийского союза страховщиков Сергей Ефремов.

Эксперты по кибербезопасности советуют сделать ревизию интернет-ресурсов, на которых вы оставили электронный след.

«Есть специальные утилиты, которые позволяют посмотреть, какой сервис на вашу почту был зарегистрирован, и удалить себя или почистить свои данные там. Повод (для звонка. — Прим.ред.) должен быть такой, чтобы вывести жертву из состояния равновесия, это вау-эффект. Вы что-то выиграли, подарки, или стрессовая ситуация», — говорит эксперт по кибербезопасности Олег Седов.

Семейной трагедией воспользовались мошенники, попытавшиеся обмануть мать погибшего во время спецоперации. Ирину Мирасновскую мошенники назвали по полному имени, продиктовали список документов, которые якобы нужны для получения страховки.

Мошенники не знали, что женщина уже получила страховую выплату за погибшего сына раньше рокового звонка. Именно это спасло ее от еще одного потрясения. Когда аферисты поняли, что одна схема не сработала, то попробовали вторую.

«Стали наседать, чтобы я внесла деньги в банк... Я говорю — у меня их нету, они в банке лежат. У вас аннулируют счета — стали по-всякому угрожать», — рассказывает Мирасновская.

Переводить деньги на счет мошенников даже после угроз женщина отказалась.

Обезопасить людей помогут новые правила Центробанка по борьбе с кибермошенничеством, которые с 1 октября вступили в силу. Клиент банка теперь может ввести полный запрет на онлайн-операции, либо частичные услуги, например, на переводы или кредитование. Также появилась возможность устанавливать лимит транзакции и устанавливать время, когда собираешься совершить перевод. Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо обратиться с заявлением в финансовое учреждение.