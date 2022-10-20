В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Грязные деньги: как кибермошенники обманывают раненых участников спецоперации

Катерина Радомская
23:55 20.10.2022
Аферисты обещают выплату страховки военным, а затем забирают их деньги.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

Телефонные мошенники переключились с пенсионеров и ветеранов на раненых участников спецоперации. Они представляются агентами страховых компаний, так как знают, что военные, пострадавшие на поле боя, имеют право на выплаты. В полиции уже несколько заявлений от людей, которые лишились всех своих сбережений.

«Сто двадцать восемь тысяч у меня сняли. Девятьсот семнадцать рублей — на кофе оставили», — говорит житель Москвы Ганипа Джааев.

Свист пуль и взрывы снарядов для рядового Джааева позади — в столицу с передовой он вернулся с контузией и повреждениями грудной клетки. Не успел мужчина прийти в себя — попался на удочку мошенников. Ему позвонили, представились сотрудниками банка из отдела страхования.

«Говорят — сейчас мы вам отправим шестизначный номер, вы подтвердите, что вы получили страховку по ранению. И, так как мне было плохо, я без задних мыслей. Кто знает, что я должен страховку получить? Я сказал шестизначный код», — рассказывает военный. 

Почти сразу после этого Джааев зашел в мобильный банк. Вместо пополнения мужчина обнаружил, что со счета исчезли почти все средства. Позвонил в банк, но там сказали, что не могут остановить операции. Теперь военный, которому предстоит пройти курс реабилитации в столице, даже не может снять жилье. Ему помогает знакомая.

«Он сейчас у меня живет. По доверенности я и в банк ездила, и в полицию тоже. А как можно не помогать? Обязательно надо помогать», — отмечает Галина Воронина.

У пострадавшего сохранился номер, с которого звонили аферисты. Пробуем набрать. Желание вести диалог у мошенников присутствует только пока вы им нужны — номер недоступен.

Как правило, базы данных аферисты берут из интернета, представиться могут кем угодно — не только сотрудниками банка, но и работниками Следственного комитета, Пенсионного фонда. Само слово «страховка» уже вызывает доверие.

«Страховая компания никаких кодов, конечно, не присылает. Она может напомнить клиенту, что у заканчивается договор... Никаких дальше информационных сообщений или каких-то ссылок, куда зайти и куда платить, этого, конечно, никогда страховой компанией не будет сделано», — объяснят вице-президент Всероссийского союза страховщиков Сергей Ефремов.

Эксперты по кибербезопасности советуют сделать ревизию интернет-ресурсов, на которых вы оставили электронный след.

«Есть специальные утилиты, которые позволяют посмотреть, какой сервис на вашу почту был зарегистрирован, и удалить себя или почистить свои данные там. Повод (для звонка. — Прим.ред.) должен быть такой, чтобы вывести жертву из состояния равновесия, это вау-эффект. Вы что-то выиграли, подарки, или стрессовая ситуация», — говорит эксперт по кибербезопасности Олег Седов.

Семейной трагедией воспользовались мошенники, попытавшиеся обмануть мать погибшего во время спецоперации. Ирину Мирасновскую мошенники назвали по полному имени, продиктовали список документов, которые якобы нужны для получения страховки.

Мошенники не знали, что женщина уже получила страховую выплату за погибшего сына раньше рокового звонка. Именно это спасло ее от еще одного потрясения. Когда аферисты поняли, что одна схема не сработала, то попробовали вторую.

«Стали наседать, чтобы я внесла деньги в банк... Я говорю — у меня их нету, они в банке лежат. У вас аннулируют счета — стали по-всякому угрожать», — рассказывает Мирасновская.

Переводить деньги на счет мошенников даже после угроз женщина отказалась.

Обезопасить людей помогут новые правила Центробанка по борьбе с кибермошенничеством, которые с 1 октября вступили в силу. Клиент банка теперь может ввести полный запрет на онлайн-операции, либо частичные услуги, например, на переводы или кредитование. Также появилась возможность устанавливать лимит транзакции и устанавливать время, когда собираешься совершить перевод. Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо обратиться с заявлением в финансовое учреждение. 

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
00:13 В стране и мире
ВСУ выпустили 12 ракет из HIMARS по гражданской переправе в Херсоне
19:34 Армия
Путин провел отдельную встречу с Шойгу на полигоне под Рязанью
18:05 Армия
Видео
Путин и Шойгу посетили мобилизованных на полигоне в Рязанской области
17:19 В стране и мире
Внучатый племянник Кеннеди был наемником на Украине
16:38 В стране и мире
Трасс в нокауте: как британский овощ «одержал победу» над премьером
Популярное
Видео
Суровикин: российская группировка наращивает состав по всей линии боевого соприкосновения
Видео
«Красавицы»: Путину подарили фотоальбом с женами участников СВО из Самары
Видео
В Минобороны России сообщили об уничтожении станции космической связи Украины под Одессой
Собянин объявил о завершении частичной мобилизации в Москве
Пожилая немка оказалась преступным боссом, собиравшимся свергнуть правительство
Видео
МО РФ показало кадры применения барражирующего боеприпаса «Ланцет» по украинским войскам
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.