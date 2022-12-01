В Минцифры рассказали о «пилящих под собой сук» телефонных мошенниках

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Атаковавшие ранее россиян телефонные мошенники теперь активно учат иностранные языки и постепенно «дерусифицируют» свой незаконный бизнес. Об этом заявили в Минцифры РФ. По мнению директора Департамента обеспечения кибербезопасности ведомства Владимира Бенгина, таким образом злоумышленники пилят сук, на котором сидят, пишет РИА Новости/Прайм.

«...Мы, например, знаем, что кол-центры сейчас учат иностранные языки. Мне кажется, что они пилят сук, на котором сидят. Потому что одно дело "работать" по России, когда мы не можем до них дотянуться, а другое дело - по европейцам, когда они же и находятся в Европе. Мы видим эту тенденцию - они "дерусифицируют" свои доходы», - сказал Бенгин во время выступления на форуме Antifraud Russia 2022.

В конце октября Минцифры зафиксировало падение числа случаев телефонного мошенничества. Среди причин Бенгин назвал взаимодействие мобильных операторов и активную борьбу с мошенниками силовых ведомств.

Ранее стало известно, что телефонные мошенники переключились с пенсионеров и ветеранов на раненых участников спецоперации. Они представляются агентами страховых компаний, так как знают, что военные, пострадавшие на поле боя, имеют право на выплаты. В полиции уже несколько заявлений от людей, которые лишились всех своих сбережений.