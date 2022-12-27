Asia Times: переговоры Блинкена с Ван И «потерпели фиаско»

Ранее глава МИД Китая Ван И заявил, что китайско-российские отношения отличаются крепостью и независимостью.

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В телефонных переговорах госсекретаря США Энтони Блинкена и главы внешнеполитического ведомства Китая Ван И Вашингтон «потерпел фиаско», сообщает Asia Times.

По данным издания, Блинкен рассчитывал в ходе переговоров узнать подробности диалога председателя КНР Си Цзиньпина с президентом Германии Франком-Вальтером Штанмайером и заместителем председателя российского Совбеза Дмитрием Медведевым.

«Однако звонок Блинкена министру иностранных дел Китая Ван И в пятницу потерпел фиаско», - говорится в сообщении.

В ходе разговоров Блинкена с Ван И стороны обсудили каналы коммуникации и необходимость продолжения диалога. В свою очередь, ранее Ван И заявил, что Соединенные Штаты постоянно говорят о необходимости сотрудничества с официальным Пекином, но при этом «наносят удар ножом».

В минувшее воскресенье Министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что китайско-российские отношения отличает крепость, устойчивость и независимость от международной конъюнктуры. По его мнению, Китай и Россия «твердо выступают против гегемонии и новой холодной войны» и активно продвигают двустороннее сотрудничество с учетом взаимных стратегических интересов, опираясь на взаимное доверие.