В стране и мире Медведев встретился с Си Цзиньпином в Пекине Алексей Курильченко Стороны обсудили двустороннее сотрудничество и украинский кризис. © Видео: Telegram, Дмитрий Медведев © Фото: Telegram, Дмитрий Медведев Читайте нас на: Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев посетил Пекин и встретился с председателем КНР Си Цзиньпином. В ходе встречи Медведев передал китайскому лидеру послание от президента России Владимира Путина. Стороны обсудили двустороннее сотрудничество России и Китая, а также украинский кризис. «По проблеме украинского кризиса КНР занимает объективную и справедливую позицию. Надеюсь, что заинтересованные стороны проявят сдержанность и приступят к всестороннему диалогу, политическим путем устранят обеспокоенность друг друга в сфере безопасности», - цитирует слова главы КНР Центральное телевидение Китая. Си Цзиньпин уточнил, что Пекин планирует содействовать восстановлению мира между Россией и Украиной. Ранее стало известно, что Си Цзиньпин увеличивает долгосрочную ставку на Россию, планируя наладить более тесные связи с РФ в экономической сфере. По данным издания The Wall Street Journal, Китай собирается увеличить импорт нефти, газа и сельскохозяйственной продукции из России, наладить более активное сотрудничество стран по Арктике, а также больше вкладывать в развитие инфраструктуры РФ. Экспертное мнение и аналитика