Медведев встретился с Си Цзиньпином в Пекине
Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев посетил Пекин и встретился с председателем КНР Си Цзиньпином. В ходе встречи Медведев передал китайскому лидеру послание от президента России Владимира Путина.
Стороны обсудили двустороннее сотрудничество России и Китая, а также украинский кризис.
«По проблеме украинского кризиса КНР занимает объективную и справедливую позицию. Надеюсь, что заинтересованные стороны проявят сдержанность и приступят к всестороннему диалогу, политическим путем устранят обеспокоенность друг друга в сфере безопасности», - цитирует слова главы КНР Центральное телевидение Китая.
Си Цзиньпин уточнил, что Пекин планирует содействовать восстановлению мира между Россией и Украиной.
Ранее стало известно, что Си Цзиньпин увеличивает долгосрочную ставку на Россию, планируя наладить более тесные связи с РФ в экономической сфере. По данным издания The Wall Street Journal, Китай собирается увеличить импорт нефти, газа и сельскохозяйственной продукции из России, наладить более активное сотрудничество стран по Арктике, а также больше вкладывать в развитие инфраструктуры РФ.