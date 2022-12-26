Yonhap: северокорейские БПЛА долетели до окрестностей Сеула

Инцидент с дронами привел к временной приостановке гражданских рейсов в аэропортах Инчхон и Гипмхо.

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Северокорейские беспилотники проникли в воздушное пространство Южной Кореи вплоть до окрестностей Сеула. Об этом сообщило агентство Yonhap.

Ранее утверждалось, что несколько БПЛА пересекли воздушную границу Южной Кореи со стороны КНДР. Официальный Сеул в ответ на это поднял в воздух истребители и вертолеты для их перехвата.

По данным агентства, БПЛА были замечены в районах Гимпхо, на острове Канхва и в Пхаджу. Из-за ЧП авиационные власти страны были вынуждены приостановить работу гражданских аэропортов. Последний раз Сеул сообщал о северокорейских дронах на своей территории в 2014 и 2017 годах.