99% наступавших противников уничтожено: кадры работы расчета САУ «Гвоздика» в зоне СВО

Каждый военнослужащий бригады имеет государственные награды, полученные за успешное выполнение боевых задач в ходе специальной военной операции.

© Видео: ТРК ВС РФ «Звезда» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Минобороны России опубликовало кадры боевой работы расчета самоходных артиллерийских установок (САУ) 2С1 «Гвоздика» из состава арктического соединения Северного флота.

Артиллеристы арктического соединения наносят удары по всем видам укреплений вооруженных сил Украины, уничтожают живую силу, вооружение и технику противника на южном участке проведения СВО.

Расчеты самоходных артиллерийских гаубиц после выполнения поставленной огневой задачи перемещаются на другие позиции для ведения огня и продолжают наносить точные удары по подразделениям украинских националистов.

«Были танковые прорывы, которые также закончились безуспешно, и противник понес потери. Я, наверное, назову 99 процентов сил противника, который на нас пытался наступать, были уничтожены», - рассказал артиллерист с позывным «Колдун».

Каждый военнослужащий данной бригады представлен к государственным наградам за успешное выполнение боевых задач в ходе специальной военной операции.

«Много героев в нашей бригаде, много выполнили задач. На данный момент награждено 100 процентов личного состава и не одной медалью, не одним Орденом Мужества. [...] у многих солдат и офицеров по две и три боевые награды. Герои России, Ордена Мужества, медали, ордена «За заслуги перед Отечеством» с мечами, медали «За отвагу» – весь личный состав награжден», - перечислил военнослужащий.

Ранее Министерство обороны России публиковало кадры работы САУ «Гвоздика» артиллерийских подразделений ВДВ, которые обеспечивают наступление войск в зоне СВО. Кроме этого, в ходе боевых действий российские военнослужащие регулярно уничтожают различные виды вооружения иностранного производства. На последнем брифинге 26 декабря официальный представитель военного ведомства Игорь Конашенков рассказал об уничтожении американской гаубицы M777, из которой украинские националисты вели огонь по жилым районам Донецка.