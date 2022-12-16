Яркие вспышки и серый дым: кадры работы САУ «Гвоздика» в зоне спецоперации
Артиллерийские подразделения ВДВ обеспечили наступление российских войск в зоне спецоперации. Расчеты самоходок «Гвоздика» уничтожают укрепления, бронетехнику, а также скопления живой силы противника. Разведка, корректировка огня и контроль поражения целей осуществлялся расчетами беспилотников.
После выполнения боевой задачи расчеты самоходных артустановок перемещаются на другие огневые позиции и продолжают наносить точные удары по укреплениям боевиков.
Ранее мы публиковали кадры боевой работы летчиков Восточного военного округа. В зоне спецоперации штурмовики Су- 25, прозванные «Грачами», громят позиции украинских боевиков. После выполнения боевых задач летчики благополучно вернулись на аэродром.
Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов