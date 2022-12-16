Армия Яркие вспышки и серый дым: кадры работы САУ «Гвоздика» в зоне спецоперации После выполнения боевой задачи расчеты самоходных артиллерийских установок перемещаются на другие огневые позиции. © Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Артиллерийские подразделения ВДВ обеспечили наступление российских войск в зоне спецоперации. Расчеты самоходок «Гвоздика» уничтожают укрепления, бронетехнику, а также скопления живой силы противника. Разведка, корректировка огня и контроль поражения целей осуществлялся расчетами беспилотников. После выполнения боевой задачи расчеты самоходных артустановок перемещаются на другие огневые позиции и продолжают наносить точные удары по укреплениям боевиков. Ранее мы публиковали кадры боевой работы летчиков Восточного военного округа. В зоне спецоперации штурмовики Су- 25, прозванные «Грачами», громят позиции украинских боевиков. После выполнения боевых задач летчики благополучно вернулись на аэродром. Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов Экспертное мнение и аналитика