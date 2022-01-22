На Украину прибыла первая партия военной помощи США
Ночью на Украину прибыла первая партия военной помощи из США, сообщило американское посольство в Киеве.
«Первая партия помощи, которую недавно постановил отправить на Украину президент Байден, прибыла на Украину ночью. Эта партия включает в себя около 200 тысяч фунтов летального вооружения, включая боеприпасы для защитников линии фронта Украины», - говорится в Twitter посольства.
При этом дипломаты подчеркнули прямое участие Вашингтона в обеспечении Украины вооружениями.
«Эта помощь, а также помощь на сумму свыше 2,7 млрд долларов, предоставленная Украине с 2014 года, демонстрирует твердую преданность Соединенных Штатов укреплению обороны Украины на фоне растущей российской агрессии», - пишут представители посольства.
Ранее Минобороны Литвы заявило, что Литва, Латвия и Эстония передадут военную помощь Киеву.
Напомним, российский МИД призывал США прекратить поставки вооружений на Украину.