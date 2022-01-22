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На Украину прибыла первая партия военной помощи США

Алиса Кононенко
07:39 22.01.2022
Сообщается, что партия включает около 200 тысяч фунтов летального вооружения и боеприпасы для украинских военнослужащих.
На Украину прибыла первая партия военной помощи США
© Фото: GeneralStaff.ua, Facebook
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Ночью на Украину прибыла первая партия военной помощи из США, сообщило американское посольство в Киеве.

«Первая партия помощи, которую недавно постановил отправить на Украину президент Байден, прибыла на Украину ночью. Эта партия включает в себя около 200 тысяч фунтов летального вооружения, включая боеприпасы для защитников линии фронта Украины», - говорится в Twitter посольства.

При этом дипломаты подчеркнули прямое участие Вашингтона в обеспечении Украины вооружениями.

«Эта помощь, а также помощь на сумму свыше 2,7 млрд долларов, предоставленная Украине с 2014 года, демонстрирует твердую преданность Соединенных Штатов укреплению обороны Украины на фоне растущей российской агрессии», - пишут представители посольства.

Ранее Минобороны Литвы заявило, что Литва, Латвия и Эстония передадут военную помощь Киеву. 

Напомним, российский МИД призывал США прекратить поставки вооружений на Украину. 

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