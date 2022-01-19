В МИД РФ призвали Вашингтон отказаться от поставок вооружений Киеву
Россия призывает США прекратить поставки вооружений на Украину, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
«Мы подчеркиваем необходимость прекращения подпитки воинствующего украинского режима поставками вооружений и инструкторским содействием, разработкой планов и их имплементации по сооружению военных баз, проведения учебно-тренировочных мероприятий и многому другому, что представляет для нас прямую угрозу», - сказал Рябков, выступая на площадке дискуссионного клуба «Валдай».
Дипломат добавил, что Вашингтону стоит вместо этого заняться конкретными делами по части принуждения Киева к неукоснительному и полноформатному выполнению Минских соглашений.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что США распространяют дезинформацию о якобы подготовке Россией провокации для «вторжения на Украину».
Глава МИД РФ также отметил, что Украина находится под внешним управлением США и Вашингтон может заставить Киев выполнять минские договоренности.