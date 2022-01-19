В стране и мире В МИД РФ призвали Вашингтон отказаться от поставок вооружений Киеву Алиса Кононенко По мнению российских дипломатов, вместо этого американским партнерам стоит призвать украинские власти к неукоснительному и полноформатному выполнению Минских соглашений. © Фото: Мария Девахина, РИА Новости Читайте нас на: Россия призывает США прекратить поставки вооружений на Украину, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. «Мы подчеркиваем необходимость прекращения подпитки воинствующего украинского режима поставками вооружений и инструкторским содействием, разработкой планов и их имплементации по сооружению военных баз, проведения учебно-тренировочных мероприятий и многому другому, что представляет для нас прямую угрозу», - сказал Рябков, выступая на площадке дискуссионного клуба «Валдай». Дипломат добавил, что Вашингтону стоит вместо этого заняться конкретными делами по части принуждения Киева к неукоснительному и полноформатному выполнению Минских соглашений. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что США распространяют дезинформацию о якобы подготовке Россией провокации для «вторжения на Украину». Глава МИД РФ также отметил, что Украина находится под внешним управлением США и Вашингтон может заставить Киев выполнять минские договоренности. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика