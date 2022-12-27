Киевские формирования теряют не только живую силу, но и большое количество вооружения.

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Более 200 украинских националистов уничтожили российские военные в ходе боевых действий за минувшие сутки. Только на южно-донецком направлении ликвидированы не менее 70 боевиков. Киевские формирования теряют не только живую силу, но и большое количество вооружения. О потерях в рядах неонацистов совсем недавно в рассказывал глава «Моцарта» — это американская ЧВК, бойцы которой участвуют в конфликте на стороне Украины, а затем и вовсе в нелестных выражениях признался, что он на самом деле думает об этой стране и ее руководстве.

Позиции националистов, удаленные от линии соприкосновения, склады с боеприпасами, укрепленные опорные пункты — все это уничтожают российские артиллеристы. «Гиацинт-Б» может вести огонь как с открытых, так и с закрытых позиций.

Огнем из самоходок «Гвоздика» товарищей поддерживает арктическая бригада Северного флота. Для этих бойцов, привыкших к суровому климату, очень комфортно работать при зимней погоде.

«Не было ни одной задачи, которую наша бригада не смогла бы выполнить должным образом. Были танковые прорывы, которые также закончились у противника безуспешно... 99 процентов сил противника, которые пытались на нас наступать, были уничтожены», — рассказал военнослужащий ВС РФ под позывным «Колдун».

Народная милиция Донецкой Народной Республики ежедневно публикует видео поражения живой силы и техники националистов. Артиллерия постоянно изматывает противника на всех направлениях.

«В ходе контрбатарейной борьбы в районе населенного пункта Нетайлово вскрыта огневая позиция и уничтожена вместе с расчетом артиллерийская система М777 производства США, из которой велись обстрелы жилых кварталов города Донецк. Еще одна артиллерийская система М777 уничтожена в районе населенного пункта Преображенка в Запорожской области», — сообщил на брифинге официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

Украинские боевики в тяжелых боях зачастую бросают и доводят до изнеможения своих же. Так, очередные националисты, взятые в плен, рассказали, что в окопах на передовой им приходилось голодать и никто из них не рвался в бой.

«Сидели в голоде, холоде, еду носили очень далеко, было в два дня по 100 грамм воды на человека. Было не всегда пройти, потому что там пулеметчик работал, ближайшие все растаскивали, попадался один сухпай на двоих. Как к скотам относились, командование у нас, как на мясо кинули... стойте-обороняйтесь», — пояснил военнослужащий украинских формирований Евгений Кривливый.

О преступлениях против своих же в рядах украинских националистов откровенно заявил и глава американской ЧВК «Моцарт», чьи бойцы отстаивают киевский режим на поле боя.

Полковник морской пехоты США в отставке Эндрю Милберн, не стесняясь в выражениях, назвал Украину коррумпированной и испорченной страной, которой управляют неудачники.

«Украинцы нарушают Гаагскую конвенцию... Они снимают на видео свои действия в отношении военнопленных — и это нарушение международного гуманитарного права. Никто не должен убивать тех, кто находится в плену. Таких случаев было очень много. У меня в рюкзаке был флаг Украины, но я не за Украину. У меня не было такого чтобы я говорил: "О, Украина такая прекрасная!" Нет», — заявил он на одном из каналов YouTube.

Российские военные все чаще сталкиваются в бою с иностранными наемниками. В направлении Северска недавно был замечен целый интернационал. Об этом на позициях нам рассказал легендарный комбат с позывным «Чечен».

«Мы воюем с НАТО. Вчера наша группа вышла на разведку, вплотную почти подошли к позициям. Речь была только польская, ни украинской, ни английской», — отметил он.

Также наши бойцы рассказали что противник начал использовать новые типы мин.

«Мы уже читаем "лепестки", читаем мины конусные, магнитно-импульсные мины. Они начинают какие-то новые, как шарики, забрасывать и, естественно, он покатился, закатился... Действие — как у "лепестка"», — пояснил «Чечен».

Наши военнослужащие в полях постоянно работают над уровнем своей защиты. Например, бойцы 16-го батальона теробороны второго армейского корпуса Луганской Народной Республики вместе с энтузиастами сейчас совершенствуют свое снаряжение, тестируют кевларовые вставки для обуви и бронежилетов — из пуленепробиваемой ткани в 62 слоя.

Еще одной важной целью является создание обуви, минимизирующей последствия от взрывов противопехотных мин «лепесток». Защита и безопасность — приоритет для нашей армии.