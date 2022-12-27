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«В Житомире пожестче таскали»: боевик ВФУ рассказал о военной подготовке в Британии

11:30 27.12.2022
Пленный Евгений Кривливый также проинформировал о тяжелой ситуации на украинских позициях.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Сдавшийся в плен украинский боевик Евгений Кривливый рассказал, как проходит военная подготовка на полигоне в Великобритании. По его мнению, на Украине их обучали более интенсивно. Видеозапись с рассказом пленного предоставило Министерство обороны РФ.

«Нас повезли во Львов, оттуда в Польшу, оттуда самолетом в Британию. В Британии подготовка проходила как, копали, вывозили нас на полигон, стреляли, двойками-тройками бегали. Если так судить, я человек невоенный и от этого очень далек, в Житомире нас пожестче таскали», - признался он.

По словам пленного, на передовой их плохо информировали о том, какие задачи необходимо выполнять. В течение месяца Евгений вместе со своими товарищами сидели в блиндаже «в холоде, в голоде». Дойти до места, где была еда, тяжело, поскольку путь проходил через территорию, простреливаемую пулеметчиком, иногда за два дня бойцу доставалось не более ста грамм воды. Продуктов на базе не хватало.

«Нам попадал один сухпай на двоих. Как со скотами обращались», - добавил пленный.

Он раскритиковал командование, которое, по словам Евгения, его вместе с товарищами «кинуло на мясо», не только не снабдив продуктами, но и необходимым вооружением. Когда российские военные стали наступать, они вынуждены были сложить оружие и сдаться в плен. Также украинский боевик призвал не слушать командование и не ехать на передовую. В плену их накормили и напоили горячим чаем. Евгений признался, что в Воронеже у него есть родственники.

«Мы славяне, братский народ», - подчеркнул Евгений.

Другой сдавшийся в плен украинский боевик также рассказал о том, как его подразделение бросили украинские командиры, не снабдив даже провизией.

Ранее Министерство обороны РФ опубликовало кадры стрельбы 152-мм буксируемых пушек «Гиацинт-Б» в зоне спецоперации.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

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