В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В ЦБ РФ оценили перспективы возврата замороженных российских активов

Анна Касаткина
20:17 27.12.2022
Центробанк оценивает вероятность возврата средств как крайне низкую.
В ЦБ РФ оценили перспективы возврата замороженных российских активов
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

Возврат заблокированных за рубежом активов России крайне маловероятен. Об этом сообщается в докладе, опубликованном Центробанком РФ.

«Перспективы возврата этих активов представляются крайне низкими, несмотря на то, что с юридической точки зрения они пока не конфискованы», — говорится в выложенном на сайте ЦБ документе.

Регулятор в связи с этим предложил предоставить банкам рассрочку на десять лет — до 31 декабря 2032 года — для создания резервов на возможные потери по полностью заблокированным активам. В 2023 году при оценке кредитного риска по ним банки смогут не учитывать фактор блокировки. Резервы при этом должны быть равны или выше минимального уровня по графику рассрочки, сформированные до 1 февраля 2022 году резервы распускать не допускается.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов заявил, что Минфин планирует начать контакты с Западом по теме взаимной разморозки активов.

В ноябре Еврокомиссия сообщила, что заморозила российские активы на сумму 68 млрд евро. Большинство замороженных средств находится в Бельгии.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
20:26 В стране и мире
Стоимость нефти пошла вверх после указа Путина о спецмерах в связи с потолком цен
19:46 В стране и мире
Указ Путина запрещает поставки нефти при использовании потолка цен в контрактах
17:03 В стране и мире
Росавиация направила запрос Сирии о гарантиях безопасности полетов
16:37 В стране и мире
Видео
Экс-сенатора Арашукова и его отца приговорили к пожизненному заключению
16:28 В стране и мире
Видео
Мишустин анонсировал проверки использования средств, выделяемых на спецоперацию
Популярное
Видео
«Огурчиков пришлешь?»: Путин позвонил девочке из Запорожской области
Видео
«Звезда» покажет новогодний концерт из Донбасса
В палате Саакашвили провели обыск
Видео
Новогоднее волшебство: «Звезда» исполнит мечту детей из Донбасса спеть со знаменитостями
Видео
Школа, госпиталь, храм: как прошла поездка Ксении Шойгу в Донбасс
В Кремле рассказали о планах Путина на Рождество
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.