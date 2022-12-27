В ЦБ РФ оценили перспективы возврата замороженных российских активов

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Возврат заблокированных за рубежом активов России крайне маловероятен. Об этом сообщается в докладе, опубликованном Центробанком РФ.

«Перспективы возврата этих активов представляются крайне низкими, несмотря на то, что с юридической точки зрения они пока не конфискованы», — говорится в выложенном на сайте ЦБ документе.

Регулятор в связи с этим предложил предоставить банкам рассрочку на десять лет — до 31 декабря 2032 года — для создания резервов на возможные потери по полностью заблокированным активам. В 2023 году при оценке кредитного риска по ним банки смогут не учитывать фактор блокировки. Резервы при этом должны быть равны или выше минимального уровня по графику рассрочки, сформированные до 1 февраля 2022 году резервы распускать не допускается.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов заявил, что Минфин планирует начать контакты с Западом по теме взаимной разморозки активов.

В ноябре Еврокомиссия сообщила, что заморозила российские активы на сумму 68 млрд евро. Большинство замороженных средств находится в Бельгии.