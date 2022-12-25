Силуанов: России есть, что предложить Западу в вопросе разморозки активов

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Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что Минфин надеется начать контакты с Западом по теме взаимной разморозки активов. По словам Силуанова, Москве есть, что предложить в этом опросе, однако все будет зависеть от желания партнеров.

«Мы надеемся, что в конечном счете разум восторжествует и когда-то мы сможем сесть за стол переговоров и начать дискуссию относительно разморозки как с одной стороны, так и с другой стороны», - сказал министр в беседе с арабским телеканалом Asharq News.

Напомним, в ноябре Еврокомиссия опубликовала документ, согласно которому российские активы на сумму 68 миллиардов евро были заморожены. При этом, согласно документу, большинство этих средств находилось в Бельгии.