Указ Путина запрещает поставки нефти при использовании потолка цен в контрактах

Поставки с ограничением стоимости будут возможны только на основании специального решения президента.

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Поставки российской нефти и нефтепродуктов иностранным лицам будут запрещены в случае, если в контрактах на поставки прямо или косвенно распространяется механизм предельной цены. Об этом говорится в указе президента России Владимира Путина о специальных экономических мерах в связи с введением потолка цен на российскую нефть.

«Запрещаются поставки российской нефти и нефтепродуктов иностранным юридическим и физическим лицам при условии, что в контрактах на эти поставки прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены», — говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

В указе уточняется, что поставки с ограничением стоимости будут возможны только на основании специального решения президента.

Указ вступает в силу с 1 февраля 2023 года и будет действовать до 1 июля 2023 года.

Западные страны, включая США и государства Евросоюза, ранее согласовали предельную цену на российскую нефть — 60 долларов за баррель. Российский вице-премьер Александр Новак допустил, что РФ снизит добычу нефти из-за неопределенной ситуации на рынке, но ненамного.