В Кремле ответили на вопрос, когда Путин подпишет указ об ответе на нефтяной потолок Запада

В начале месяца начало действовать эмбарго на поставку нефти из России по морю в Европейский союз. Кроме того, государства ЕС согласовали потолок цен на российскую нефть.

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В Кремле сообщат, когда президент Российской Федерации Владимир Путин подпишет указ об ответных мерах на нефтяной потолок, введенный Западом. Об этом ТАСС заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Мы сообщим, когда он будет подписан», - сказал он, отвечая на вопрос, будет ли такой указ подписан сегодня.

Напомним, что ранее глава государства сообщил, что собирается подписать указ об ответных мерах на введение предельной стоимости на черное золото из России.

В начале месяца начало действовать эмбарго на поставку нефти из России по морю в Европейский союз. Кроме того, государства ЕС согласовали потолок цен на российскую нефть - 60 долларов за баррель.