Путин пообещал объявить об ответных мерах на потолок цен в начале следующей недели

Однако меры эти будут предупредительными, так как серьезного ущерба российской экономике введенный потолок цен не несет.

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Уже в понедельник-вторник будет подписан указ об ответных мерах на потолок цен на нефть. Об этом сообщил российский президент Владимир Путин, отвечая на вопрос журналистов во время пресс-подхода в Кремле.

Лидер страны подчеркнул, что эти меры будут лишь предупредительными, необходимости в серьезных ответных мерах нет. по его словам, введение потолка цен почти ни на что не влияет, так как Россия и ранее продавала ресурс примерно по той же стоимости.

«Мы не теряем ничего от этого потолка», - отметил он.

Также Владимир Путин рассказал о своих планах на Новый год. Он заявил, что планирует отметить праздник в кругу семьи и посмотреть «выступление президента».