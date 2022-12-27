Росавиация направила запрос Сирии о гарантиях безопасности полетов

Однако ответ о выполнении рекомендаций в части обеспечения безопасности полета гражданских самолетов не поступал.

© Фото: McPHOTO, M. Gann, www.imago-images.de, GlobalLookPress

Росавиация направила властям Сирии запрос о гарантиях безопасного пролета российскими авиакомпаниями территории страны. Об этом во вторник сообщили в ведомстве. Там также отметили, что пока не получили ответ о выполнении рекомендаций в части обеспечения безопасности полета гражданских самолетов над зонами конфликтов или вблизи их.

«До настоящего времени ответа от Сирийской стороны о выполнении рекомендаций Международной организации гражданской авиации в части обеспечения мер безопасности, принимаемых в связи с военной деятельностью, потенциально опасной для производства полетов гражданских воздушных судов, и отсутствием факторов риска для полетов гражданских воздушных судов над зонами конфликтов или вблизи их, не поступало», - говорится в пресс-релизе Росавиации.

Напомним, ранее появилась информация о том, что Сирия разрешила российским гражданским бортам пролетать через свое пространство. Якобы страна готова обеспечить безопасное перемещение самолетов из России.

С середины декабря авиакомпании iFly пришлось отменить или перенести все свои рейсы на территорию Египта. Причиной этого стали ограничения для российских компаний на осуществление авиаперевозок через воздушное пространство Иордании. В связи с этим в качестве альтернативы рассматривался вариант с Сирией.