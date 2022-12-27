СМИ: Сирия разрешила пролет российских гражданских самолетов через свое пространство

На данный момент официального ответа от Росавиации не поступало.

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Сирия разрешила российским гражданским бортам пролетать через свое пространство, передает РИА Новости, ссылаясь на главу службы гражданской авиации САР.

Как утверждается, в настоящее время сирийская сторона ждет реакции от Москвы по данному вопросу. На данный момент официального ответа от Росавиации не поступало.

«Сирия попросила РФ предоставить ей график полетов, чтобы обеспечить ей воздушные коридоры, но пока мы ждем ответа от российской стороны», - сказал Басем Мансур.

Он подчеркнул, что Сирия готова обеспечить безопасное перемещение самолетов из России через свое воздушное пространство.

Напомним, что с середины декабря авиакомпании iFly пришлось отменить или перенести все свои рейсы на территорию Египта. Причиной этого стали ограничения для российских компаний на осуществление авиаперевозок через воздушное пространство Иордании. В связи с этим в качестве альтернативы рассматривался вариант с Сирией.