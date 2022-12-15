Росавиация прокомментировала ситуацию туристами, которые не могут попасть в Египет

© Фото: Yury Kirsanov, Transport Photo Images, Globallookpress

Росавиация проводит процедуры межведомственного согласования, чтобы организовать полеты самолетов авиакомпании iFly из России в Египет через воздушное пространство Сирии. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.

«Росавиацией проводятся процедуры межведомственного согласования вопроса возможного безопасного использования воздушного пространства Сирии», - сообщили в пресс-службе.

При этом в ведомстве отметили, что небо Сирии является потенциально опасным из-за боевых действий в стране. Пока iFly не предоставила перечень «разработанных и проведенных мероприятий по снижению этих рисков». Поэтому авиакомпании рекомендовано пока использовать рейсы других для отправки в Египет пассажиров задержанных рейсов.

Напомним, ранее стало известно, что авиакомпании просят Росавиацию разрешить полеты над Сирией после того, как российские самолеты с двойной регистрацией перестали пускать в Иорданию из-за новых требований к авиастраховке.

С проблемами столкнулись пассажиры авиакомпаний NordWind, «Икар» и iFly.