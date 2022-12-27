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По всей территории Украины объявлена воздушная тревога

Анна Назайкина
15:49 27.12.2022
Сегодня утром сирены звучали в ряде регионов. В частности, в Днепропетровской, Полтавской, Сумской, Харьковской областях,
По всей территории Украины объявлена воздушная тревога
© Фото: Oleksii Chumachenko, KeystonePressAgency, GlobalLookPress
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По всей территории Украины звучит воздушная тревога. Об этом говорят данные государственного ресурса по оповещению.

Сегодня утром на онлайн-карте минцифры страны в красный цвет окрасились ряд регионов страны. В частности, речь шла о Днепропетровской, Полтавской, Сумской, Харьковской областях, однако впоследствии воздушную тревогу отменили.

Несколькими днями ранее украинские националисты произвели серию обстрелов Донецка.

Тогда, по данным штаба теробороны Донецкой Народной Республики, были ранены несколько мирных жителей. Кроме того, были повреждены объекты гражданской инфраструктуры.

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