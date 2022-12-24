В ДНР сообщили, что при обстреле Донецка украинскими боевиками была ранена девочка

Согласно данным представительства СЦКК в ДНР, девочка 2015 года рождения.

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В результате обстрела украинскими националистами Кировского района Донецка была ранена девочка. Об этом сообщило представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины(СЦКК).

«На улице Университетской ранена девочка 2015 года рождения», - говорится сообщении в Telegram-канале представительства.

Ранее украинские боевики обстреляли Кировский район Донецка, выпустив три снаряда «натовского» калибра 155 мм. Представительство ДНР в СЦКК сообщило, что обстрел произошел в 18:42 со стороны населенного пункта Нетайлово.