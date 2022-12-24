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Разбитые стекла и куски снарядов: разрушения в Донецке после серии обстрелов показали на видео

Елизавета Потейчук
12:36 24.12.2022
Утром 24 декабря украинские боевики обстреляли ДНР восемью «натовскими снарядами» калибра 155 миллиметров.
© Видео: Телеканал "Звезда" © Фото: Телеканал "Звезда"
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Телеканал «Звезда» публикует видео с последствиями обстрелов Донецка. На кадрах видно, как из-за ударов по городу выбило окна жилых домов, разрушились пристройки и пострадали несколько машин. Также на улицах разбросаны остатки снарядов.

Напомним, сегодня украинские боевики утром обстреляли ДНР восемью «натовскими снарядами» калибра 155 миллиметров. Первые пять снарядов были выпущены в 8.10 по Петровскому району Донецка. Еще три снаряда попали в населенный пункт Пантелеймоновка в 8.30. Под обстрел попали Петровский район Донецка и Пантелеймоновка. Обошлось без жертв.

Кроме того, украинские националисты обстреляли населенный пункт Макеевка тремя снарядами «натовского» калибра в 155 миллиметров.

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