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Белоусов заявил, что динамика ВВП России в 2023 году будет около нуля

Анна Касаткина
15:08 27.12.2022
Фатальных проблем в экономике в следующем году не ожидается, отметил вице-премьер.
Белоусов заявил, что динамика ВВП России в 2023 году будет около нуля
© Фото: Рамиль Ситдиков, РИА Новости
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Динамика ВВП России в 2023 году будет около нуля, каких-либо фатальных проблем в экономике при этом не ожидается. Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» рассказал первый вице-премьер Андрей Белоусов.

По его словам, грядущий год для российской экономики будет гораздо легче, чем 2022-й, каких-либо фатальных проблем в правительстве РФ не видят.

Белоусов добавил, что рост ВВП на 3 процента, как это ожидалось, Россия показать в 2023 году не сможет.

«Я думаю, что будет около нуля. Прогноз сейчас у нас примерно минус 1 процент, чуть меньше», — сказал он.

Согласно прогнозу Минэкономразвития, ВВП России в 2023 году снизится на 0,8 процента, в 2024-2025 годах ожидается рост на 2,6 процента ежегодно. 

Центробанк РФ в октябре спрогнозировал спад ВВП в 2023 году на 1-4 процента. Как заявил директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ Кирилл Тремасов, в феврале регулятор сузит этот прогноз, скорее всего, экономика в следующем году снизится, однако в середине или третьем квартале 2023-го предполагается разворот этого тренда. Прогноз ЦБ на 2024-2025 годы предполагает рост на 1,5-2 процента.

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