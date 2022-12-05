Минэкономразвития: экономика РФ справилась с волнами односторонних ограничений

В ведомстве отметили, что спад ВВП России в 2022 году не превысит 2,9%.

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Российской экономике удалось справиться с несколькими волнами односторонних ограничений. Об этом заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников, отметив, что спад ВВП в 2022 году не превысит 2,9%.

«Российская экономика сумела выдержать несколько волн односторонних ограничений. В сентябре ВВП вырос на 2% в месячном исчислении. Мы ожидаем, что ВВП сократится всего на 2,9% к концу 2022 года. В то время как многие иностранные эксперты ожидали, что российская экономика упадет с 8 до 10%», - сказал министр на открытии российско-мьянманского бизнес-форума в столице Мьянмы.

Ранее председатель правительства России Михаил Мишустин сообщил, что снижение валового внутреннего продукта (ВВП) в стране по итогам года, согласно предварительным оценкам, может составить менее 3%. Премьер напомнил, что ряд экспертов предрекали чуть ли не двузначные цифры возможного спада показателя.