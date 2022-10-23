МВФ констатировал стабилизацию экономики России во втором квартале 2022 года

В своем октябрьском докладе МВФ улучшил прогноз по снижению ВВП РФ в 2022 году до 3,4% против июльского прогноза в 6%.

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Российская экономика не только выдержала санкционный натиск но и стабилизировалась во втором квартале 2022 года, говорится в региональном докладе МВФ, посвященному экономической ситуации в Европе. Со слов экономистов, падение ВВП России составит половину от изначально ожидаемого уровня.

«После изначального удара, нанесенного санкциями, российская экономика стабилизировалась во втором квартале 2022 года, что позволило ЦБ вернуть ключевую ставку к прежнему уровню. Санкции имеют очень мощное краткосрочное экономическое воздействие, но снижение активности будет не таким сильным, как изначально ожидалось. Теперь прогнозируется, что ВВП России снизится на 3,4% в 2022 году, что составляет примерно половину от того спада, который изначально ожидался», - пишет ТАСС со ссылкой на заявление Фонда.

Среди факторов, повлиявших на стойкость экономики РФ в МВФ назвали рост стоимости энергоносителей, переориентацию поставок газа и нефти в другие страны и регионы. Кроме того, позитивную роль сыграл рост курса рубля, в результате чего инфляция оказалась ниже.

О том, что санкции не смогли разрушить российскую экономику, а только укрепили рубль и ослабили Запад накануне признали и в США. Таким мнением поделился обозреватель издания New York Post Филип Пилкингтон. По его мнению, ограничения вредят их инициаторам и помогают России и ее союзникам.