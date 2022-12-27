Банку тушенки делили на всех: боевик рассказал, как его бросили украинские командиры

Пленный констатировал, что отношение российских военных лучше - они дали ему нормально поесть, снабдили водой.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России

Сдавшийся в плен украинский боевик Евгений Церуш на видеозаписи, представленной Минобороны России, рассказал о том, как его подразделение бросили украинские командиры, толком не снабдив даже провизией.

По словам Церуша, жизнь наладилась после попадания в российский плен.

«Нам легче стало. Эти, наши... начальство, которое нас просто бросило без еды. Банку тушенки делили на всех, чтобы покушать. Как-то радостно было, когда попали в такую ситуацию, что сдались», - признался Евгений.

Пленный констатировал, что отношение российских военных лучше - они дали ему нормально поесть, снабдили водой.

В Минобороны России уточнили, что Церуш ранее проходил одиночную подготовку в Великобритании. Но в итоге оказалось, что при таком отношении украинского командования она не уберегла от попадания в российский плен.

Ранее публиковались кадры боевой работы 152-мм «Гиацинтов» в зоне специальной военной операции.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов