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Сергей Шойгу поздравил спасателей с профессиональным праздником

13:03 27.12.2022
Министр обороны России отметил, что 32 года назад было создано МЧС - министерство по чрезвычайным ситуациям.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Министр обороны России Сергей Шойгу поздравил российских спасателей с профессиональным праздником. 

«Сегодня День спасателя. Тридцать два года назад было создано Министерство по чрезвычайным ситуациям. Мы поздравляем наших коллег из МЧС, поздравляем спасателей с их профессиональным праздником», - заявил Шойгу в ходе итогового тематического селекторного совещания с руководящим составом ВС РФ в Национальном центре управления обороной России.

Шойгу заслушал доклады руководящего состава Вооруженных сил России об итогах деятельности войск в 2022 году. Также министру доложили о выполненных и запланированных мероприятиях как оперативной, так и боевой подготовки. 

Министр обороны отметил, что в 2023 году в соответствии с поручениями Верховного Главнокомандующего будет продолжен курс на поступательное развитие ВС РФ, а также повышение их боевых возможностей.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов 

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