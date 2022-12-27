Сергей Шойгу поздравил спасателей с профессиональным праздником

Министр обороны России отметил, что 32 года назад было создано МЧС - министерство по чрезвычайным ситуациям.

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Министр обороны России Сергей Шойгу поздравил российских спасателей с профессиональным праздником.

«Сегодня День спасателя. Тридцать два года назад было создано Министерство по чрезвычайным ситуациям. Мы поздравляем наших коллег из МЧС, поздравляем спасателей с их профессиональным праздником», - заявил Шойгу в ходе итогового тематического селекторного совещания с руководящим составом ВС РФ в Национальном центре управления обороной России.

Шойгу заслушал доклады руководящего состава Вооруженных сил России об итогах деятельности войск в 2022 году. Также министру доложили о выполненных и запланированных мероприятиях как оперативной, так и боевой подготовки.

Министр обороны отметил, что в 2023 году в соответствии с поручениями Верховного Главнокомандующего будет продолжен курс на поступательное развитие ВС РФ, а также повышение их боевых возможностей.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов