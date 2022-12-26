Силы НАТО в Косово сообщили о выстрелах недалеко от патруля альянса

Ранее сообщалось о поездке начальника Генштаба Сербии в приграничный с Косово населенный пункт Рашка, после совещания с Александром Вучичем.

© Фото: Sina Schuldt, dpa, GlobalLookPress

Несколько выстрелов прозвучали на севере самопровозглашенной республики Косово недалеко от патруля НАТО. О происшествии сообщает Reuters. Отмечается, что в указанном районе находится группировка Североатлантического альянса из более чем трех тысяч служащих НАТО.

Ранее стало известно, что западные дипломаты потребовали от президента Сербии Александра Вучича убрать баррикады на севере непризнанного Косова в течение суток. В противном случае косовский премьер Альбин Курти получит право на применение силы в отношении проживающих в регионе сербов. В данную группу входят Германия, Великобритания, Италия, США и Франция.

До этого сообщалось, что начальник Генштаба Сербии Милан Мойсилович направился в приграничный с Косово населенный пункт Рашка после совещания военного руководства республики с Александром Вучичем. Срочная отправка сербского генерала к границе обусловлена поступившей информацией о начале стрельбы на севере Косово.