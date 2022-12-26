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Начальник Генштаба ВС Сербии после совещания с Вучичем отправился к границе с Косово

Максим Крюков
00:27 26.12.2022
Как сообщает газета «Вечерне новости», в воскресенье на севере Косова и Метохии произошли столкновения, и была слышна автоматная стрельба.
Начальник Генштаба ВС Сербии после совещания с Вучичем отправился к границе с Косово
© Фото: MOD Russia via Globallookpress.com
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Президент Сербии Александр Вучич завершил встречу с премьер-министром Аной Брнабич и военным руководством республики. После совещания начальник Генерального штаба Вооруженных сил страны генерал Милан Мойсилович в срочном порядке направился в Рашку - город, расположенный вблизи административной границы с Косово.

Как сообщает газета «Вечерне новости», в воскресенье на севере Косова и Метохии произошли столкновения, и была слышна автоматная стрельба.

Ранее в Лепосавиче на севере Косово были замечены бойцы спецназа Rosu, вооруженные снайперскими винтовками. Местная газета «Вечерне новости» сообщила о нарушении гарантий Международной миссии под эгидой НАТО в Косове и Метохии (KFOR) и Миссии Европейского союза в Косове (EULEX).

Лидер сербов в Косово и Метохии Горан Ракич 22 декабря на митинге против притеснения сербского населения и нарушения его прав в Косове и Метохии, заявил, что баррикады, возведенные на севере Косово в том числе по причине игнорирования международным сообществом фактов притеснения сербов в регионе, останутся до тех пор, пока не будут выполнены все поставленные условия.

Также стало известно, что на КПП у границы с Косово протестующие сербы пробили полицейский кордон. Собравшиеся жгли фаеры и скандировали «Косово - сердце Сербии».

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