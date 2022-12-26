Минобороны: средства ПВО сбили украинский беспилотник на подлете к аэродрому «Энгельс»

Трое российских военных получили смертельные ранения при падении обломков БПЛА, сообщили в оборонном ведомстве.

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Украинский беспилотник сбит средствами ПВО на малой высоте при подлете к военному аэродрому «Энгельс» в Саратовской области. Об этом заявили в Министерстве обороны Российской Федерации.

«26 декабря около 1.35 мск средствами противовоздушной обороны ВКС России сбит на малой высоте при подлете к военному аэродрому "Энгельс" Саратовской области украинский беспилотный летательный аппарат», - говорится в сообщении ведомства.

Сообщается, что при падении обломков беспилотного летательного аппарата трое российских военных получили смертельные ранения. Авиационная техника на аэродроме «Энгельс» не получила повреждений, сообщает оборонное ведомство.

Это не первая попытка боевиков киевского режима атаковать военные аэродромы. Пятого декабря украинские националисты попытались нанести удары реактивными беспилотниками по аэродромам «Дягилево» и «Энгельс». Украинские БПЛА перехватили средства ПВО, о чем на брифинге сообщил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

Материал подготовили: Ян Брацкий и Николай Баранов