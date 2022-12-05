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МО: украинские БПЛА попытались ударить по аэродромам «Дягилево» и «Энгельс»

19:53 05.12.2022
Согласно заявлению МО РФ, средствами противовоздушной обороны ВКС России, летевшие на малой высоте украинские БПЛА были перехвачены.
© Видео: Минобороны России © Фото: Ashley Chan Keystone Press Agency Globallookpress
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Киевский режим попытался нанести удары реактивными беспилотниками по аэродромам «Дягилево» и «Энгельс», украинские БПЛА перехватили средства ПВО. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

«Утром 5 декабря киевским режимом, в целях выведения из строя российских самолетов Дальней авиации, были совершены попытки нанесения ударов реактивными беспилотными летательными аппаратами советского производства по военным аэродромам "Дягилево" в Рязанской области и "Энгельс" Саратовской области», - заявил представитель МО РФ.

Как заявляет российское оборонное ведомство, средствами противовоздушной обороны ВКС России, летевшие на малой высоте украинские БПЛА были перехвачены.

«В результате падения и взрыва на российских аэродромах обломков реактивных беспилотников была незначительно повреждена обшивка корпуса двух самолетов. Трое российских военнослужащих технического состава, находившихся на аэродроме, получили смертельные ранения. Еще четверо военнослужащих, получивших ранения, доставлены в медицинские учреждения, где им оказана вся необходимая медицинская помощь», - сообщил Игорь Конашенков.

Ранее Министерство обороны Российской Федерации заявило, что на Донецком направлении идет наступление наших войск, уничтожено более 70 боевиков. Также в сводке о проведении специальной военной операции говорится об уничтожении двух украинских самолетов и двух вертолетов.

Напомним, что в четверг, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин во время телеобращения объявил, что начинается специальная военная операция по защите Луганской и Донецкой народных республик. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков обратил внимание, что операция проводится с целью демилитаризации и денацификации Украины.

Материал подготовили: Игнат Далакян, Николай Баранов

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