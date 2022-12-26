Командующий дальней авиацией рассказал, какие ракетоносцы поступят в ВКС РФ в 2023 году

По словам Сергея Кобылаша, уже в следующем году стратегические ракетоносцы Ту-95МСМ и ракетоносцы-бомбардировщики Ту-22М3М поступят в строевые части.

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В 2023 году на вооружение дальней авиации Воздушно-космических сил (ВКС) России встанут первые модернизированные стратегические ракетоносцы Ту-95МСМ и ракетоносцы-бомбардировщики Ту-22М3М. Об этом рассказал командующий дальней авиацией генерал-лейтенант Сергей Кобылаш.

«В целях наращивания боевых возможностей дальней авиации продолжается глубокая модернизация основных типов наших боевых самолетов до уровня Ту-160М, Ту-95МСМ и Ту-22М3М, а также возобновлено производство авиакомплекса Ту-160 в варианте Ту-160М. В будущем году первые такие самолеты поступят в строевые части», - сказал он.

Кроме того, военачальник сообщил, что за текущий год в ходе специальной военной операции на Украине большинство летных экипажей дальней авиации ВВС РФ впервые получили боевой опыт. Генерал-лейтенант отметил, что весь полученный боевой опыт постоянно анализируется и внедряется в практику подготовки войск.

Также Сергей Кобылаш заявил, что все летные экипажи полка дальней авиации ВКС России, который имеет на своем вооружении ракеты «Кинжал», освоили применение гиперзвуковых ракет. С его слов, гиперзвуковой авиационный комплекс «Кинжал» уникален тем, что его аэробаллистическая ракета способна развивать скорость, более чем в 10 раз превышающую скорость звука, и при этом осуществлять маневрирование на всех участках траектории полета.