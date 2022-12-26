Армия Армия Армия

Командующий дальней авиацией рассказал, какие ракетоносцы поступят в ВКС РФ в 2023 году

Максим Крюков
03:30 26.12.2022
По словам Сергея Кобылаша, уже в следующем году стратегические ракетоносцы Ту-95МСМ и ракетоносцы-бомбардировщики Ту-22М3М поступят в строевые части.
Командующий дальней авиацией рассказал, какие ракетоносцы поступят в ВКС РФ в 2023 году
© Фото: Минобороны РФ
Читайте нас на:

В 2023 году на вооружение дальней авиации Воздушно-космических сил (ВКС) России встанут первые модернизированные стратегические ракетоносцы Ту-95МСМ и ракетоносцы-бомбардировщики Ту-22М3М. Об этом рассказал командующий дальней авиацией генерал-лейтенант Сергей Кобылаш.

«В целях наращивания боевых возможностей дальней авиации продолжается глубокая модернизация основных типов наших боевых самолетов до уровня Ту-160М, Ту-95МСМ и Ту-22М3М, а также возобновлено производство авиакомплекса Ту-160 в варианте Ту-160М. В будущем году первые такие самолеты поступят в строевые части», - сказал он.

Кроме того, военачальник сообщил, что за текущий год в ходе специальной военной операции на Украине большинство летных экипажей дальней авиации ВВС РФ впервые получили боевой опыт. Генерал-лейтенант отметил, что весь полученный боевой опыт постоянно анализируется и внедряется в практику подготовки войск.

Также Сергей Кобылаш заявил, что все летные экипажи полка дальней авиации ВКС России, который имеет на своем вооружении ракеты «Кинжал», освоили применение гиперзвуковых ракет. С его слов, гиперзвуковой авиационный комплекс «Кинжал» уникален тем, что его аэробаллистическая ракета способна развивать скорость, более чем в 10 раз превышающую скорость звука, и при этом осуществлять маневрирование на всех участках траектории полета.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
19:18 Армия
Видео
Задачи будут выполнены: что обсуждалось на итоговой коллегии Минобороны РФ
14:07 Армия
Видео
«Работа на опережение»: как работает наша разведка и артиллерия в ДНР
13:19 Армия
Видео
МО РФ: три американские системы М777 уничтожены в Харьковской области и ДНР
12:38 В стране и мире
Путин: Россия действует в правильном направлении в конфликте с Украиной
10:35 ОПК
Видео
«Защита от падения самолета»: как устроен купол над реактором АЭС
Популярное
Видео
«Самая крутая»: почему Ленинградская АЭС-2 считается самой безопасной
Видео
Путин признался, что верит в Деда Мороза
Видео
Не энергией единой: как АЭС служат во благо науки и медицины
В России уберут возрастную маркировку школьной и религиозной литературы
Видео
Ад для украинских боевиков: кадры работы ТОС-1А «Солнцепек» на Артемовском направлении
Видео
«Ничего хорошего, когда уходят артисты»: Новикова о смерти Пономаренко
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.