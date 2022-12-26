Командующий дальней авиацией ВКС РФ: все летные экипажи полка освоили применение «Кинжала»

Генерал-лейтенант Сергей Кобылаш напомнил, что полк, вооруженный гиперзвуковым авиационным ракетным комплексом «Кинжал» на базе самолетов МиГ-31, вошел в состав дальней авиации в конце 2021 года.

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Командующий дальней авиацией генерал-лейтенант Сергей Кобылаш заявил, что все летные экипажи полка дальней авиации Воздушно-космических сил (ВКС) России, который имеет на своем вооружении ракеты «Кинжал», освоили применение гиперзвуковых ракет.

«Все летные экипажи полка освоили программу боевого применения нового авиационного ракетного комплекса», - сказал он.

По его словам, российские военнослужащие неоднократно применяли «Кинжал» в ходе специальной военной операции для поражения наземных целей противника. Он отметил, что это стало первым в мировой истории применением гиперзвукового оружия в реальных боевых условиях, подчеркнув, что ракета отличилась высокой боевой эффективностью и подтвердила все заложенные в нее тактико-технические характеристики (ТТХ).

Кроме того, Сергей Кобылаш напомнил, что полк, вооруженный гиперзвуковым авиационным ракетным комплексом «Кинжал» на базе самолетов МиГ-31, вошел в состав дальней авиации в конце прошлого года.

«Уникальность гиперзвукового авиационного комплекса "Кинжал" в том, что его аэробаллистическая ракета способна развивать скорость, более чем в 10 раз превышающую скорость звука, и при этом осуществлять маневрирование на всех участках траектории полета, что позволяет ей гарантированно преодолевать все существующие системы ПВО и поражать цели в глубоком тылу противника», - резюмировал военачальник.

Ранее начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что гиперзвуковые ракеты «Кинжал», которые впервые применялись в боевых условиях на Украине, показали высокую эффективность и неуязвимость к системам противовоздушной обороны противника. Также генерал армии сообщил, что Вооруженные силы России с начала специальной военной операции поразили уже более 1 300 критически важных объектов Украины высокоточными ракетами.