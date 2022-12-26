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Большинство экипажей дальней авиации ВВС РФ получили реальный боевой опыт в ходе СВО

Семен Лавров
01:59 26.12.2022
Командующий дальней авиацией генерал-лейтенант Сергей Кобылаш также отметил, что весь полученный боевой опыт постоянно анализируется и внедряется в практику подготовки войск.
Большинство экипажей дальней авиации ВВС РФ получили реальный боевой опыт в ходе СВО
© Фото: Минобороны России
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За текущий год в ходе специальной военной операции на Украине большинство лётных экипажей дальней авиации ВВС РФ впервые получили боевой опыт. О результатах боевых вылетов газете «Красная звезда» рассказал генерал-лейтенант Сергей Кобылаш.

«В этом году большинство лётных экипажей дальней авиации получили боевой опыт в ходе специальной военной операции. Очень важно и то, что боевой опыт впервые получили экипажи из наиболее подготовленного молодого лётного состава», - отметил он.

Высоты, которых удалось достичь российским летчикам, командующий дальней авиацией ВВС РФ назвал итогом сложнейшей работы всего коллектива объединения сил.

«Результаты, продемонстрированные нашим лётным составом в ходе решения задач специальной военной операции, – это вершина огромной, сложной и многоплановой работы, которую проделывает весь коллектив дальней авиации», - заявил Кобылаш.

Кроме этого, генерал-лейтенант отметил самоотдачу, человеческие качества и профессиональное мастерство военнослужащих.

«Весь полученный в ходе специальной военной операции боевой опыт постоянно нами анализируется и целенаправленно и настойчиво внедряется в практику подготовки войск», - добавил он.

По его словам, в конце прошлого года в состав дальней авиации вошел полк, вооруженный гиперзвуковым авиационным ракетным комплексом «Кинжал», программу применения которого к настоящему времени освоили все летные экипажи. Он также отметил, что использование гиперзвукового оружия в ходе СВО стало первым в мировой истории применением данного типа вооружения в реальных боевых действиях.

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