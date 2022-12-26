Армия Большинство экипажей дальней авиации ВВС РФ получили реальный боевой опыт в ходе СВО Семен Лавров Командующий дальней авиацией генерал-лейтенант Сергей Кобылаш также отметил, что весь полученный боевой опыт постоянно анализируется и внедряется в практику подготовки войск. © Фото: Минобороны России Читайте нас на: За текущий год в ходе специальной военной операции на Украине большинство лётных экипажей дальней авиации ВВС РФ впервые получили боевой опыт. О результатах боевых вылетов газете «Красная звезда» рассказал генерал-лейтенант Сергей Кобылаш. «В этом году большинство лётных экипажей дальней авиации получили боевой опыт в ходе специальной военной операции. Очень важно и то, что боевой опыт впервые получили экипажи из наиболее подготовленного молодого лётного состава», - отметил он. Высоты, которых удалось достичь российским летчикам, командующий дальней авиацией ВВС РФ назвал итогом сложнейшей работы всего коллектива объединения сил. «Результаты, продемонстрированные нашим лётным составом в ходе решения задач специальной военной операции, – это вершина огромной, сложной и многоплановой работы, которую проделывает весь коллектив дальней авиации», - заявил Кобылаш. Кроме этого, генерал-лейтенант отметил самоотдачу, человеческие качества и профессиональное мастерство военнослужащих. «Весь полученный в ходе специальной военной операции боевой опыт постоянно нами анализируется и целенаправленно и настойчиво внедряется в практику подготовки войск», - добавил он. По его словам, в конце прошлого года в состав дальней авиации вошел полк, вооруженный гиперзвуковым авиационным ракетным комплексом «Кинжал», программу применения которого к настоящему времени освоили все летные экипажи. Он также отметил, что использование гиперзвукового оружия в ходе СВО стало первым в мировой истории применением данного типа вооружения в реальных боевых действиях. Экспертное мнение и аналитика