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Reuters: у Пеле в больнице обнаружили респираторную инфекцию

Сергей Лебедев
09:51 03.12.2022
Состояние экс-футболиста стабильное.
Reuters: у Пеле в больнице обнаружили респираторную инфекцию
© Фото: Rahel Patrasso, Xinhua, GlobalLookPress
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Врачи клиники Альберта Эйнштейна в бразильском Сан-Паулу обнаружили у трехкратного чемпиона мира по футболу в составе сборной Бразилии Пеле респираторную инфекцию. Состояние экс-футболиста стабильное.

«Лечат антибиотиками. Пациент остается в общей палате, состояние стабильное с общим улучшением», — передает Reuters заявление больницы Альберта Эйнштейна.

Ранее сообщалось о госпитализации Пеле после безуспешной химиотерапии. Медицинские работники заявили о многочисленных отеках и сердечной недостаточности у легендарного спортсмена.

Кроме того, в медучреждении отметили, что химиотерапия, которую Пеле проходил в течение последних месяцев, не повлияла на опухоли и оказалась безуспешной.

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