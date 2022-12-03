Спорт Reuters: у Пеле в больнице обнаружили респираторную инфекцию Сергей Лебедев Состояние экс-футболиста стабильное. © Фото: Rahel Patrasso, Xinhua, GlobalLookPress Читайте нас на: Врачи клиники Альберта Эйнштейна в бразильском Сан-Паулу обнаружили у трехкратного чемпиона мира по футболу в составе сборной Бразилии Пеле респираторную инфекцию. Состояние экс-футболиста стабильное. «Лечат антибиотиками. Пациент остается в общей палате, состояние стабильное с общим улучшением», — передает Reuters заявление больницы Альберта Эйнштейна. Ранее сообщалось о госпитализации Пеле после безуспешной химиотерапии. Медицинские работники заявили о многочисленных отеках и сердечной недостаточности у легендарного спортсмена. Кроме того, в медучреждении отметили, что химиотерапия, которую Пеле проходил в течение последних месяцев, не повлияла на опухоли и оказалась безуспешной. Экспертное мнение и аналитика