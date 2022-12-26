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«Это не с бухты-барахты»: космонавт о продлении работы российского сегмента МКС

Анна Назайкина
14:59 26.12.2022
Ранее исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев заявил, что эксплуатация российского сегмента МКС может быть продлена до 2028 года.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Roscosmos, GlobalLookPress
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Российский космонавт Олег Котов в разговоре со «Звездой» рассказал о состоянии российского сегмента на Международной космической станции, а также оценил возможность досрочного прекращения работы на станции.

Ранее исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев заявил, что эксплуатация российского сегмента МКС может быть продлена до 2028 года.

«Станция вся и российский сегмент вполне в приличном состоянии. Каких-то предпосылок для предсрочного или досрочного прекращения полета нет. Станция неоднократно продлевалась... Сейчас идет продление до 27-29-го года. В перспективе может быть до 30-го», - сказал он.

Котов обратил внимание на то, что такие решения принимаются необдуманно - только в результате анализа всех систем, состояния корпуса, возможности восполнения запасных и ремонта.

«Делается это не с бухты-барахты. На сегодняшний момент технических проблем для продления нет», - сказал космонавт.

Ранее, 15 декабря, произошло повреждение внешней обшивки «Союза МС-22». На пилотируемом корабле сработал сигнал падения давления в системе охлаждения, произошла утечка. Из-за этого выход в открытый космос Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина пришлось отложить.

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