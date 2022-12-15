В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Летчик-космонавт рассказал, опасна ли утечка на «Союзе МС-22»

Анна Касаткина
13:47 15.12.2022
По словам Михаила Корниенко, подобные инциденты были на МКС и раньше.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Roscosmos, GlobalLookPress
Читайте нас на:

Утечка на пилотируемом корабле «Союз МС-22» вполне может быть обычной «бытовухой», все зависит от ее характера и интенсивности. Об этом в разговоре со «Звездой» заявил летчик-космонавт, герой России Михаил Корниенко.

«Зависит от характера течи, насколько она интенсивная... Я помню, на моем веку станция текла из американского сегмента, ее только запустили, иллюминатор недовинтили, просто подтекала и подтекала, нашли в итоге... Это бытовуха, не стоит раздувать из мухи слона, найдут эту течь, устранят, если это не пробой и не метеорит, то все это устраняемо», - сказал он.

В Роскосмосе ранее сообщили, что 15 декабря могло произойти повреждение внешней обшивки на пилотируемом корабле «Союз МС-22». Экипаж доложил о том, что сработал сигнализатор падения давления в системе охлаждения, визуальный осмотр утечку подтвердил. Полученную информацию отправили специалистам на Землю. По данным источника РИА Новости, приборы на корабле могли выйти из строя из-за аварии в системе терморегулирования корабля.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
12:50 В стране и мире
Видео
Дыра в куполе: кадры последствий попадания ракеты в кафедральный собор Донецка
12:36 В стране и мире
Песков указал на антироссийскую истерику Польши после резолюции сейма страны
12:30 В стране и мире
Пожар вспыхнул на экстренно севшем в новосибирском аэропорту самолете
11:51 В стране и мире
Видео
В Роскосмосе рассказали о повреждении внешней обшивки «Союза МС-22»
10:31 В стране и мире
Видео
Жителя Хабаровска осудили на 12,5 лет колонии за попытку продажи секретных данных спецслужбам Украины
Популярное
Видео
Путин рассказал, что на следующее утро после прививки от гриппа уже занимался спортом
В Кремле заявили, что присоединение Чернигова и Одессы к России зависит от мнения граждан
Видео
Политолог объяснил, почему попытки Запада разжечь конфликт в Косово унижают Киев
Видео
Главный подводный обманщик: как работает подводный комплекс отвлечения МГ-74
Видео
«Встанут с теми, кто вышел на баррикады»: эксперт дала прогноз по развитию ситуации в Косово
Путин и Эрдоган обсудили устранение препятствий для поставок зерна из РФ
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.