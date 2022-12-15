Летчик-космонавт рассказал, опасна ли утечка на «Союзе МС-22»

По словам Михаила Корниенко, подобные инциденты были на МКС и раньше.

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Roscosmos, GlobalLookPress

Утечка на пилотируемом корабле «Союз МС-22» вполне может быть обычной «бытовухой», все зависит от ее характера и интенсивности. Об этом в разговоре со «Звездой» заявил летчик-космонавт, герой России Михаил Корниенко.

«Зависит от характера течи, насколько она интенсивная... Я помню, на моем веку станция текла из американского сегмента, ее только запустили, иллюминатор недовинтили, просто подтекала и подтекала, нашли в итоге... Это бытовуха, не стоит раздувать из мухи слона, найдут эту течь, устранят, если это не пробой и не метеорит, то все это устраняемо», - сказал он.

В Роскосмосе ранее сообщили, что 15 декабря могло произойти повреждение внешней обшивки на пилотируемом корабле «Союз МС-22». Экипаж доложил о том, что сработал сигнализатор падения давления в системе охлаждения, визуальный осмотр утечку подтвердил. Полученную информацию отправили специалистам на Землю. По данным источника РИА Новости, приборы на корабле могли выйти из строя из-за аварии в системе терморегулирования корабля.