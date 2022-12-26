Эксплуатацию российского сегмента МКС могут продлить до 2028 года

Как сообщили в Роскосмосе, первый модуль Российской орбитальной станции находится в высокой степени готовности.

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Исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев в интервью «Интерфаксу» заявил, что эксплуатацию российского сегмента Международной космической станции могут продлить минимум до 2028 года.

«Исторически продления шли отрезками по четыре года: у нас было соглашение до 2020 года, сейчас оно до 2024 года. Можно продлить до 2028 года, а дальше смотреть по обстановке и анализу технической и программной целесообразности», - сказал он.

Также он сообщил, что первый модуль Российской орбитальной станции находится в высокой степени готовности.

В июле этого года гендиректора Роскосмоса Юрий Борисов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил, что Россия выйдет из проекта Международной космической станции.

Кроме того, он сообщил, что Россия начнет формировать собственную орбитальную станцию. Позже Борисов заявил, что станция за счет сменных модулей сможет быть вечной. Было добавлен, что обслуживание станции будет происходить с помощью нового поколения космических кораблей.